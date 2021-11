Gerade in den letzten Jahren gab es eine Menge neuer "Megatrends" aber der Börse. Doch wie erkennt man wirklich aussichtsreiche Aktien-Trends - gerade in Zeiten von Digitalisierung, Klimawandel & Co? Investor und Buchautor Christian W. Röhl stellt im Video sein ETF-Portfolio vor, das er im Rahmen der ETP-Themenwoche aufgelegt hat und das die seiner Meinung nach aussichtsreichsten Aktien-Trends umfasst.