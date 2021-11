Dafür wurde die über der börsennotierten Aktiengesellschaft zwischengeschaltete FB Beteiligungen GmbH auf die Fabasoft AG verschmolzen. Das bringe höhere Kosteneffizienz und Transparenz durch Herstellung einer direkten Beteiligung der Fallmann & Bauernfeind Privatstiftung, die als Aktionärin ihre 42,9 Prozent an der Fabasoft AG nun direkt hält, erklärte das Unternehmen am Donnerstag. Via XETRA legt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...