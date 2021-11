RWE mit Quartalszahlen - gutes Ergebnis trotz schwieriger Umstände

Werbung



Der deutsche Energieversorgungskonzern RWE veröffentlichte am Donnerstag seine Quartalszahlen.



Die RWE AG (bis 1990 Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk AG) hat seinen Hauptsitz in Essen und wurde 1898 gegründet. Das Unternehmen gehört zu den vier größten Energieversorgern Deutschlands und ist auch international aktiv, in Ländern wie China, England oder den USA.



Der DAX©-Konzern RWE veröffentlicht zum 11.11.2021 sein operatives Ergebnis für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021 und es fällt auf: Trotz umfangreicher Investitionen in den Bereich der erneuerbaren Energien in Höhe von über zwei Milliarden Euro seit Beginn des Jahres, liegt der Gewinn im Segment Onshore Wind/Solar bei gerade 36 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum betrug dieser noch 373 Millionen Euro. Der RWE-Konzern begründet diesen massiven Rückgang mit der Jahrhundertkälte in Texas sowie unterdurchschnittlichen Windverhältnissen an den nord- und mitteleuropäischen Onshore-Windparks.



Das gesamte Konzernergebnis allerdings enttäuscht keineswegs: Mit einem bereinigtem EBITDA von 2,4 Milliarden Euro kann der Konzern ein leichtes Wachstum verbuchen. Im Vorjahreszeitraum lag das bereinigte EBITDA bei 2,3 Milliarden Euro. Trotz der niedrigen Profite in den Geschäftssparten der Erneuerbaren Energien, plant der Konzern den Ausbau dieser für die Nachhaltigkeit der Energiegewinnung wichtigen Bereich zu fördern.





Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?