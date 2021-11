Zürich (ots) -Schweiz Tourismus gewinnt den PR-Bild Award 2021 mit dem Foto "Passwang, Nebelwelle". Das Bild zeigt das Wetterphänomen der Nebelwellen, das im Herbst unter anderem am Passwang bei Reigoldswil im Schweizer Kanton Jura auftritt. Die dpa-Tochter news aktuell vergibt bereits zum 16. Mal den PR-Bild Award für herausragende Fotografie von Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen."Viele der Shortlistbilder 2021 wären ohne die Pandemie-Erfahrungen der vergangenen fast zwei Jahre nicht entstanden. Auch die 28.000 Stimmabgaben zeigen, dass 2021 wieder ein besonderes Jahr war, sprengen sie doch sämtliche bisherigen Votings", sagt Eljub Ramic, Geschäftsführer von news aktuell (Schweiz) AG und Jurymitglied des PR-Bild Award. "Die diesjährigen Gewinnerfotos erzählen traurige, aber auch heitere Geschichten und lösen - vielleicht nochmal mehr als in der Vergangenheit - starke Gefühle in uns aus. Sie inspirieren uns durch ausdrucksstarke Motive, überzeugen durch professionelles Handwerk oder provozieren mit überraschender Bildsprache. Allen gemeinsam ist, dass sie visuelles Storytelling nochmal auf ein neues Level gehoben haben."Das Foto von Schweiz Tourismus mit dem Titel "Passwang, Nebelwelle" überzeugte Jury und Öffentlichkeit gleichermassen und erreichte das beste Gesamturteil für die Schweiz. Ausserdem belegt es den ersten Platz in der Kategorie Reisen. Fotografiert hat es Jan Geerk.André Hefti, Leiter Marketing & Productions / Schweiz Tourismus: "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Durch die spezifische Topographie und die entsprechenden Wetterbedingungen haben wir in der Schweiz das Glück, dieses einzigartige Phänomen der herbstlichen Nebelwellen erleben zu dürfen. Das Juragebirge ist aufgrund seiner Bergformen prädestiniert dafür. Aber für die Aufnahme musste natürlich einiges zusammenkommen: Hochnebelgrenze, eine stabile Atmosphäre, bestimmte Windverhältnisse, um nur einige Faktoren zu nennen. Und ein wenig Glück: Der Fotograf Jan Geerk war genau zur richtigen Zeit, mit dem richtigen Equipment, am richtigen Ort."Eljub Ramic, Geschäftsführer von news aktuell (Schweiz) AG, zum Siegerfoto: "Was für eine gewaltige Stimmung, die der Fotograf Jan Geerk bei diesem Bild für Schweiz Tourismus eingefangen hat. Ein spektakuläres Naturschauspiel, das mich für einen Moment das Schweizer Jura verlassen liess und zu den tropischen Wasserfällen nach Brasilien brachte. Im nächsten Moment dachte ich an gigantische überbrodelnde Thermalquellen auf Island. Wenn ein einziges Foto eines Destinationsvermarkters es schafft, den Betrachter an so viele verschiedene Orte zu bringen, dann hat es seinen Zweck voll und ganz erfüllt - den Wunsch, dort zu sein und das Gesehene 'in echt' zu erleben."news aktuell hat die Gewinnerbilder des PR-Bild Award in diesem Jahr per Videostream bekannt gegeben. Durch die digitale Preisverleihung führte der Conférencier, Performance-Künstler und Journalist Michel Abdollahi. Abdollahi verkündete in dem 30-minütigen YouTube-Premiere Video die jeweils ersten drei Plätze in den Kategorien Lifestyle, NGO-Foto, Portrait, Reisen, Social-Media-Foto und Storys & Kampagnen sowie das jeweils beste PR-Bild des Jahres aus der Schweiz, Deutschland und Österreich.Für Deutschland gewann in diesem Jahr das Bild TheOtherVulva - Gemeinsam gegen weibliche Genitalverstümmlung, eingereicht von der Kinderhilfsorganisation Plan International und fotografiert von Sarah Fürstenberg. Das beste PR-Bild des Jahres aus Österreich ist das Foto "Freiheit" von Josipovic Photography, eingereicht für das Landestheater in Linz. Fotografiert hat es Robert Josipovic.Alle Gewinnerbilder sind hier veröffentlicht: http://www.pr-bild-award.ch/sieger2021Das Video der aufgezeichneten Preisverleihung ist hier abrufbar: https://youtu.be/c8hgDaCBBEEFür die Berichterstattung können alle Gewinnerbilder auch unter dem nachfolgenden Link heruntergeladen werden. Die Bilder dürfen ausschliesslich in einem redaktionellen Umfeld eingesetzt werden, immer in Bezug auf den PR-Bild Award 2021: http://www.pr-bild-award.ch/gewinner-2021.zipDie Gewinner 2021 im Detail:PR-BILD DES JAHRES 2021 SCHWEIZ und 1. Platz in der Kategorie "Reisen"Passwang, NebelwelleSchweiz TourismusFotograf: Jan GeerkPR-BILD DES JAHRES 2021 DEUTSCHLAND und Kategorie-Sieger "Storys & Kampagnen"TheOtherVulva - Gemeinsam gegen weibliche GenitalverstümmelungPlan International e.V.Fotografin: Sarah FürstenbergPR-BILD DES JAHRES 2021 ÖSTERREICH und 3. Platz in der Kategorie "Lifestyle"FreiheitRobert Josipovic Photography eingereicht für Landestheater in LinzFotograf: Robert JosipovicKATEGORIE NGOPlatz 1Schwere Last auf schmalen SchulternKindernothilfe e.V. / DFotograf: Christian HerrmannyPlatz 2Köln fest im BlickFeuerwehr Köln / DFotograf: Michael HanschkePlatz 3Gemeinsam stark leben und erlebenSpecial Olympics Deutschland e.V. / DFotografin: Sarah RauchKATEGORIE PORTRAIT (in dieser Kategorie gibt es zwei 2. Plätze)Platz 1Muschelsammlerinanja jahn photography eingereicht für C&C Contact & Creation GmbH / DFotografin: Anja JahnPlatz 2The Alliance: sheroes - Young Michelle ObamaDas Rund GmbH / AFotografin: Nikolett KustosPlatz 2Das Problem sind die Sonntagehempel.hempel im Auftrag von VIDU Selbsthilfe für Verwitwete e.V. / DFotograf: Jann HöferPlatz 3LastSana Kliniken Berlin-Brandenburg GmbH / DFotografin: Maren StrehlauKATEGORIE SOCIAL-MEDIA-FOTO (in dieser Kategorie gibt es zwei 3. Plätze)Platz 1SpitzenklasseUniversität Mannheim / DFotograf: Matthias HangstPlatz 2Der vielleicht kostbarste Christbaum zu Pandemie-Weihnachten 2020Klinikum Dortmund / DFotografin: Annika HaarhausPlatz 3Love is love!Experiment e.V. / DFotografin: Amy SpiritoPlatz 3Jederzeit einsatzbereitFeuerwehr Köln / DFotograf: Jan OhmenKATEGORIE STORYS & KAMPAGNENPlatz 1 (und Bild des Jahres Deutschland)TheOtherVulva - Gemeinsam gegen weibliche GenitalverstümmelungPlan International e.V. / DFotografin: Sarah FürstenbergPlatz 2"Corona-Impfung in den linken Zeigefinger"Klinikum Dortmund / DFotograf: Marc RaschkePlatz 3Expedition Baikal LakeMammut Sports Group AG / CHFotograf: Thomas MonsornoKATEGORIE LIFESTLYEPlatz 1Studieren in Zeiten von CoronaUniversität Bonn / DFotograf: Volker LannertPlatz 2Gandria, BadenSchweiz Tourismus / CHFotograf: Silvano ZeiterPlatz 3 (und Bild des Jahres Österreich)FreiheitRobert Josipovic Photography eingereicht für Landestheater in Linz / AFotograf: Robert JosipovicKATEGORIE REISENPlatz 1 (und Bild des Jahres Schweiz)Passwang, NebelwelleSchweiz Tourismus / CHFotograf: Jan GeerkPlatz 2Auf Reisen im Südsudan/Voice4AfricaKPRN network eingereicht für Voice4Africa / DFotograf: Thomas KimmelPlatz 3Krankenrücktransport während CoronaADAC SE / DFotograf: Holger PfisterJury 2021:- Matthias Ackeret, Chefredaktor "persönlich"- Mirjam Berle, Cold Water Coaching - Change | Crisis | Communication und Juryvorsitzende PR-Bild Award 2021- Henning Dorstewitz, Director Communications DACH & CEE Netflix- Boris Entrup, Hair- & Make-up-Artist- Marie-Theres Fischer, Stellvertretende Ressortleiterin Bildredaktion APA- Naïs Désirée Graswald, Stellvertretende Leiterin CEO-Kommunikation Volkswagen AG, Expertin für (politische) Kommunikation & Strategie, Newsroom-Konzeption und Social Media; Top #30u30 by PR-Report- Silva Imken, Director Marketing & Communications ananné AG Swiss Mountain Organics- Hans-Peter Junker, Chefredaktor VIEW & stv. 