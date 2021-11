Der Jahresbericht zur Internetkriminalität der europäischen Polizeibehörde Europol zeigt einen deutlichen Anstieg im Vergleich zu Vorpandemiezeiten. Vor allem Betrugsfälle im Onlineshopping-Kontext häufen sich. Der steigende Digitalisierungsgrad des Lebensalltags in der Pandemie nutzt auch der Gruppe der Cyberkriminellen. Vor allem die Angst vor Ansteckung beim Einkaufen und der daraus resultierende explosionsartige Anstieg des Onlineshoppings hat zu einem ebensolchen Zuwachs an Betrugsfällen geführt. Onlineshopping unter Beschuss Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht IOCTA 2021 (PDF)...

