Für Nutzer von Crowdfunding- und Crowdinvesting-Plattformen gibt es jetzt ein neues Gesetzeswerk auf europäischer Ebene. Das bedeutet zwar auf den ersten Blick mehr Verwaltungsaufwand, soll den Kund:innen, die in Crowd-Projekte investieren, aber mehr Transparenz bringen. "ECSPR" ist eine sperrige Abkürzung für ein komplexes Gesetzeswerk, das EU-weit jetzt in Kraft getreten ist. Die "European Crowdfunding Service Provider Regulation", so die ausgeschriebene Form, ist eine EU-weit gültige Verordnung für die Behandlung von Schwarmfinanzierungslösungen. Es handelt sich also um neue neue Regeln für Crowdinvesting- und Crowdfunding-Anbieter. In Zukunft müssen solche ...

