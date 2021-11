Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der The Social Chain AG vom 11.11.2021:Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") hat heute den Wertpapierprospekt der The Social Chain AG (ISIN DE000A1YC996/ WKN A1YC99, Ticker: PU11) ("TSC") zur Zulassung ihrer sämtlichen bislang ausgegebenen, einschließlich der in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogenen, Aktien - ohne begleitendes öffentliches Angebot - zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und zugleich zum Teilbereich des regulierten Markts mit zusätzlichen Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) gebilligt. Außerdem soll der Prospekt der Zulassung von 2.855.000 neuen Aktien dienen, die als Gegenleistung an Gesellschafter der DS Holding GmbH für die Sacheinlage eines Teils der Geschäftsanteile der DS Holding GmbH ausgegeben werden sollen. ...

