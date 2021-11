Chur (ots) -Zweieinhalb Jahre nach dem Spatenstich ist der Bau des Regionalsitzes der Graubündner Kantonalbank (GKB) in Davos Platz abgeschlossen. Die GKB feiert am Samstag, 13. November 2021, beim Tag der offenen Türe gemeinsam mit der Bevölkerung die Eröffnung."Davos erhält damit einen Neubau mit Mehrwert für die Region, für Einheimische und für Touristen", erläutert CEO Daniel Fust die grosse Investition der Bank. Die GKB lässt im Herzen von Davos neuen Lebens- und Arbeitsraum entstehen. Nebst einer Bank gibt es im Gebäude ein Restaurant, zwei Ladenlokale und 19 Mietwohnungen. Gleichzeitig hat die Gemeinde den Arkadenplatz als öffentliche Begegnungszone neu gestaltet. Die Parkplätze in der neuen Tiefgarage stehen der Öffentlichkeit zur Verfügung. Für die Mieterinnen und Mieter der Wohnungen sowie für die Kundschaft sind separate Parkplätze vorhanden.Eine zukunftsgerichtete BeratungsbankDavos ist der letzte von zehn Regionalsitzen, den die GKB den Anforderungen an eine moderne Bank angepasst hat. Der Neubau orientiert sich am bewährten GKB Filialkonzept mit verstärkter Beratung ohne klassische Schalter. Der Empfangsbereich bildet die zentrale Anlaufstelle in der Kundenhalle. Die Beraterinnen und Berater bewegen sich frei und gehen direkt auf die Kundinnen und Kunden zu. "Damit haben unsere Mitarbeitenden noch mehr Zeit für die persönliche Betreuung", sagt Christian Meuli, Leiter Region Davos Klosters, erfreut.Für einfache Bankgeschäfte wie Ein- und Auszahlungen stehen Multifunktionsgeräte zur Verfügung. Ausserhalb der Öffnungszeiten sind die Automaten in der 24-Stunden-Zone zugänglich. Die GKB Davos ist von Montag bis Freitag, von 09.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr, geöffnet. Beratungen sind auch ausserhalb der Öffnungszeiten oder bei Kundinnen und Kunden zuhause möglich.Wertschöpfung in und für die RegionDie Verbundenheit und Wertschätzung zur Region Davos zeigt sich auch bei der Ausführung des Neubaus. Der GKB als Investorin und Bauherrin war es wichtig, lokale Baufirmen und Handwerksbetriebe mit den Arbeiten zu beauftragen. Verantwortlich für die Umsetzung des Projekts war das Churer Architekturbüro Jüngling und Hagmann. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis und freuen uns auf die Eröffnung", bedankt sich Christian Meuli bei allen Beteiligten für ihren Einsatz.Tag der offenen Tür am 13. NovemberAm Samstag, 13. November 2021, um 10 Uhr eröffnet die GKB feierlich den Neubau. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, über den "blauen Teppich" zu schreiten. Die Kundenhalle und weitere Bankräume sind für alle zugänglich und können besichtigt werden. Eine originelle Ausstellung zeigt die Geschichte und den Umbau des Arkadenbaus. Für das kulinarische Wohl ist ebenfalls gesorgt: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter servieren lokale Gerichte und Getränke. Kinder sind herzlich willkommen, "Cornell" hält für die kleinen Gäste tolle Überraschungen bereit.Pressekontakt:Thomas Müller, thom.mueller@gkb.ch, Telefon +41 81 256 83 11,Daniel Daester, daniel.daester@gkb.ch, Telefon +41 81 256 88 01Graubündner Kantonalbank, Medien & Investor Relations, Postfach, 7001 Churmedien@gkb.ch / gkb.ch/medienOriginal-Content von: Graubündner Kantonalbank GKB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100003268/100880950