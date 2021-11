Während Elon Musk derzeit wieder für Furore sorgt, schneidet sein Unternehmen bei einer Studie von Yougov und dem Center of Automotive Management als besonders zukunftsweisend ab. Insgesamt 25 international agierende Automobilhersteller wurden von Yougov und dem Center of Automotive Management (CAM) auf ihre Innovationsstärke untersucht. Dabei zählten nicht nur die Hard Facts, sondern auch inwiefern Verbraucher:innen in Deutschland, Italien, Frankreich, Großbritannien und Spanien die Hersteller als Innovationstreiber im Bereich der E-Mobilität wahrnehmen. Jetzt liegen die...

Den vollständigen Artikel lesen ...