Vebego Schweiz Holding setzt weiteren strategischen Meilenstein - ALBA Haus Allschwil neuer Hauptsitz der Move Consultants AG und Vebego-Niederlassung Nordwestschweiz

Zürich (pts057/11.11.2021/17:15) - Vebego Schweiz Holding unterzeichneten am 10. November 2021 den Vertrag: Sie werden Mieterin im ALBA Haus und zeichnen zukünftig auch verantwortlich für das Facility Management in diesem innovativen und nachhaltigen Bürobau von Herzog & de Meuron auf dem zukunftsweisenden Campus BaseLink in Allschwil.

Rund um Basel ist einiges in Bewegung: Neue Arbeits- und Lebensformen entstehen, kürzere Wege zwischen Arbeiten, Wohnen und Freizeit ermöglichen zeitgemässe Mobilität. Das Flaggschiff dieser Entwicklung ist das BaseLink-Areal in Allschwil, auf rund 75'000 m2 wird eine "Health und Life Sciences Forschungs- und Entwicklungsmeile" gebaut, die ein Ökosystem der Innovation mit globaler Strahlkraft schafft. In dieser Grössenordnung gibt es genau drei global führende Innovations-Cluster: Singapur, Boston und in Europa die Region Basel.

Auf dem BaseLink wird der neue Sitz des Schweizerischen Tropeninstituts angesiedelt, Forschungsteams von Universität Basel und ETH Zürich werden zusammen mit Start-ups wie auch führenden Unternehmungen einziehen. Der wichtigste Hotspot der Schweiz, mit dem 40 Meter hohen Leuchtturm ALBA Haus von Herzog & de Meuron, bietet in wenigen Jahren mehr als 10'000 hochqualifizierte Arbeitsplätze. Nachhaltigkeit wird - trotz Beton - im Bau, in den Einbauten und im Betrieb grossgeschrieben: vollflächige Photovoltaik auf dem Dach, Geothermie, optimierte CO2-Emmissionen - echte Kreislaufwirtschaft wird in Gang gesetzt und dreht sich in einer Endlosschlaufe für uns und die Umwelt.

Vebego für Facility Management verantwortlich

Im BaseLink ist Vebego verantwortlich für das Facility Management, das ein enorm wichtiger und komplexer Auftrag ist. Der gemeinsame Einzug von Vebego Basel und Move ins ALBA Haus ist für Vebego Holding eine logische Weiterentwicklung ihrer Strategie in eine erfolgreiche Zukunft und gibt über 50 Mitarbeitenden ein neues Zuhause. In Zürich hat sich das Zusammenkommen bereits bewährt, in Bern ist es nun ebenfalls geplant. Dr. Giuseppe Santagada freut sich über die Entwicklung: "Für uns ist diese Zusammenarbeit ein weiterer strategischer Schritt der Vebego Schweiz Richtung Marktleader im Betreiben und transformieren von Workspaces".

"Heute ist ein ausgewogenes Verhältnis von traditionellen Mieten, Meeting Spaces, Coworking und Collaboration Areas wichtig, um perfekte Arbeitsplätze zu bieten und ein kreatives Umfeld zu fördern", sagt Dr. Andreas Meister, Verwaltungsratspräsident Move Consultants. Zahlreiche international renommierte Life-Science-Unternehmen können sich im ALBA Haus entfalten. Ebenso junge, ambitionierte Start-ups und Forschungsinstitutionen.

So treffen ungewöhnliche Impulse, ehrgeizige Ziele und etablierte Grösse aufeinander. Auch darin liegt ein grosses Potenzial für den Life-Science-Standort Basel.

Im BaseLink wird die Zukunft geformt

Mit der Skalierbarkeit von Raum und Service beantwortet das eigentliche Ökosystem ALBA Haus den aktuellen Bedarf nach New Work mit hybriden und flexiblen Flächen.

Das Erdgeschoss deckt die alltäglichen Bedürfnisse des Lebens ab. Die neue "ALBA Hall" wird damit zum Treffpunkt für Interaktion und Innovationen: kulinarische Angebote für das leibliche Wohl, Kitas für den zufriedenen Nachwuchs oder Physiotherapeuten für gelockerte Muskeln, eine Walk-in-Praxis mit Apotheke für den gesundheitlichen Boost oder Aesthetics für ein kurzes Auffrischen zwischendurch, das übrigens allen Passanten und Nachbarn genauso offensteht. Um jederzeit erfrischt in die Arbeit einzutauchen, haben wir einen Velopark und ausreichend Duschen im Haus. Vis-a-vis vom ALBA Haus stehen weitere Sportanlagen sowie Golf für jedermann zur Verfügung. Direkt auf dem Areal werden weitere attraktive Grünflächen, Wege und Plätze angelegt, und unmittelbar nebenan entsteht der neue 30 Hektar grosse "Parc des Carrières" - Inspiration braucht auch zwischendurch frische Luft und Weitblick.

Über Vebego Schweiz Holding AG

Vebego Schweiz Holding AG überdacht die Schwesterunternehmen Vebego AG mit Vebego Santé, Vebego Airport AG, Cleaning Service SA, CarePeople AG und seit 2019 die Move Consultants AG. Die Muttergesellschaft Vebego International B.V. operiert mit über 36'000 Mitarbeitenden in der Schweiz, im Fürstentum Liechtenstein, in Deutschland, Belgien und in den Niederlanden. https://www.vebego.ch

Über Move Consultants AG

Move Consultants ist in Basel, Zürich und Bern präsent. Sie fokussiert erfolgreich in den Bereichen Workplace Solutions, Beratung und Flächenmanagement im Immobilien- und Facility-Management. Sie vereint Kompetenzen und Expertise für innovative Lösungen, um Immobilien entlang dem gesamten Lebens- und Nutzungszyklus für Nutzer, Eigentümer und Betreiber zukunftsfähig zu machen. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und 2019 von Vebego Schweiz Holding AG übernommen. https://www.movecons.ch

