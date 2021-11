Der Audio-Streaming-Dienst Spotify erweitert sein Portfolio. Das Unternehmen hat eine neue Seite namens "Spotify Charts" gelauncht, auf der sowohl Künstler als auch Hörer verfolgen können, welche Musik wo auf der Welt besonders gerne gehört wird. Im Mittelpunkt der neuen Seite stehen mehrere unterschiedliche Charts. So können Spotify-Nutzer wöchentlich in die aktuellen Top 50 reinhören und auch auf speziellere Listings wie die Künstlercharts, die Genre Charts, die City Charts und die Local Pulse Charts zugreifen. Mehr zum Thema Neuerung bei Spotify: So kannst du unerwünschte Nutzer blockieren Spotify meets ...

