Tagesausblick für 12.12.: DAX schwächelt nach neuem Rekord. Siemens und Wasserstoffaktien gefragt!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Stimmung an den Aktienmärkten ist weiterhin gut. Indizes wie der DAX und CAC40 markierten zeitweise neue Allzeithochs. Von Euphorie ist allerdings keine Rede. In kleinen Schritten geht es derzeit aufwärts. Wie bereits an dieser Stelle angemerkt warten Investoren nun auf den nächsten Katalysator.

In den USA blieb der Anleihenhandel wegen Veterans Day geschlossen. Damit fehlten signifikante Impulse für den europäischen Markt. So pendelten die Renditen 10jähriger Staatspapier mehrheitlich im Bereich ihres gestrigen Schlussstands. Dies sorgte für eine gewisse Unterstützung bei den Edelmetallen. Gold und Silber setzten den eingeschlagenen Aufwärtstrend heute fort. Der Ölpreis zeigte sich derweil wenig verändert.

Unternehmen im Fokus

Delivery Hero konnte mit guten Zahlen für Q3 2021 aufwarten und bleibt auf Expansionskurs. Das beflügelte die Aktie heute. K+S muss nach Zahlen kräftig Federn lassen. Der Biotechnologiekonzern MorphoSys verbuchte auch im dritten Quartal 2021 rote Zahlen. Anleger quittierten dies mit weiteren Kursverlusten. Die Aktie notiert inzwischen auf dem tiefsten Stand seit Ende 2016. RWE meldete zwar ein gutes Ergebnis und bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr. Dennoch gab das Papier heute leicht ab. Bei SGL Carbon trägt das Sparprogramm Früchte. Der deutliche Sprung im operativen Ergebnis ließ die Aktie nach oben schnellen. Siemens übertraf im Geschäftsjahr 2020/21 die Prognose und markierte ein neues Allzeithoch. ThyssenKrupp engagiert sich in der Desert Energy Initiative und damit in Wüstengebieten "Grünen Wasserstoff" produzieren. Heute zählte der Stahlkonzern zu den größeren Gewinnern im MDAX.

Zu den stärksten Branchenindizes zählten heute die Wasserstoffindizes Global Hydrogen Index und Hydrogen Select Index sowie der Medical Cannabis Index.

In Europa melden morgen unter anderem AstraZeneca, Aumann, Borussia Dortmund, Deutsche Telekom, Deutsche Wohnen, Hapag Lloyd, Knorr Bremse, Navarro, Richemont und Salzgitter (finale) Zahlen für das abgelaufene Quartal.

Wichtige Termine

Glasgow - Weltklimakonferenz in Glasgow

Europa - Industrieproduktion Euro-Zone, September

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, November vorläufig

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 16.090/16.420 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.760/15.890/15.955/16.000 Punkte

Kurz nach Handelsbeginn zeigte der DAX zeitweise große Schwankungen und stieg dabei über 16.100 Punkten. Im weiteren Verlauf bröckelten die Gewinne allerdings wieder ab. Die Widerstandsmarke bei 16.090 Punkten konnte damit erneut nicht nachhaltig überwunden werden. Somit bleibt das technische Bild unverändert. Oberhalb von 16.090 Punkten besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Trends bis 16.42 Punkte. Auf der Unterseite kann die Unterstützungsmarke bei 16.000 Punkte eine Konsolidierung noch verhindern.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 18.10.2021- 11.11.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 12.11.2014- 11.11.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX Index HR8QVS 4,99 11.200 16.400 16.12.2021 DAX Index HR9U6E 6,96 14.800 16.600 16.12.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 11.11.2021; 17:45 Uhr

