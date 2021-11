~Das Unternehmen bringt sein Programm für umweltfreundliche Energie mit der Installation von Solaranlagen und Lineargeneratoren im kalifornischen Inland Empire voran~

~In Zusammenarbeit mit PowerFlex und Mainspring Energy werden in der Lineage-Anlage in Colton Agua Mansa zwei Lineargeneratoren installiert. Es handelt sich dabei um die erste Anlage ihrer Art, die einen Lineargenerator mit Solarzellen integriert~

~Diese Bekanntgabe ist Teil der umfassenderen Strategie von Lineage zur Energieeinsparung, mit der sich das Unternehmen verpflichtet, bis zum Jahr 2040 eine CO2-neutrale Produktion zu erreichen~

Lineage Logistics, LLC, der weltweit größte und innovativste Anbieter von temperaturgeregelten Industrie-REITs und Logistiklösungen, gab heute die Errichtung einer bahnbrechenden Anlage für saubere Energie in Colton, Kalifornien, bekannt, die als erste Anlage im Lineage-Netzwerk 100 ihres Energieverbrauchs selbst erzeugt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211111005953/de/

(Photo: Business Wire)

Diese Ankündigung geht mit der Zusage von Lineage einher, als Unterzeichner des Climate Pledge bis zum Jahr 2040 CO2-neutral zu werden, wodurch sich das Unternehmen als Vorreiter der Branche für eine nachhaltigere Kühlkette einsetzt.

Im Einklang mit Präsident Bidens Ankündigung vom 13. Oktober 2021, in eine sichere und nachhaltige Lieferkette in den Vereinigten Staaten zu investieren, hat Lineage in seiner Anlage Colton Agua Mansa im kalifornischen Inland Empire eine 3,3-MW-Solaranlage und 460-kW-Lineargeneratoren errichtet, die zusammen 100 des Energieverbrauchs der Anlage auf Nettobasis erzeugen werden. Diese Weiterentwicklungen sind Ausdruck der fortlaufenden Priorisierung der Energiereduzierung bei Lineage, die mit der Einführung der Roadmap des Unternehmens zur verantwortungsvollen Energiereduzierung im Jahr 2015 begann.

"Lineage möchte in den Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, stets eine verantwortungsvolle Führungsrolle übernehmen, und unser Einsatz für die Zukunft der erneuerbaren Energien an unseren Standorten ist da keine Ausnahme", so Chris Thurston, Leiter der Projekte für erneuerbare Energien bei Lineage. "Mit unserer innovativen Entwicklung und dem Einsatz branchenführender Technologien ist Lineage bereits ein Vorbild für die Branche. Die verantwortungsbewusste Erzeugung unserer eigenen Energie ist ein wichtiger Meilenstein im Bereich der Nachhaltigkeit, und ich freue mich darauf, zu sehen, wie diese Errungenschaft unseren Einsatz für die CO2-Neutralität bis 2040 weiter beflügelt."

Lineage ist eine Partnerschaft mit PowerFlex eingegangen, einem nationalen Infrastrukturanbieter für erneuerbare Energien, um die Dach-Solaranlage in Colton zu installieren die zweitgrößte Solaranlage in dem weltweit führenden Netzwerk temperaturgeregelter Lagerhäuser des Unternehmens. Die Anlage verfügt über 8.426 einzelne Solarmodule, die jährlich schätzungsweise 5,4 Millionen Kilowattstunden (kWh) an sauberer Energie erzeugen werden. Die Anlage in Colton ist eine von mehreren lokalen Solaranlagen, die von PowerFlex in den Vertriebszentren von Lineage in den Vereinigten Staaten unterstützt werden.

"Als langfristiger Partner von Lineage im Bereich der erneuerbaren Energien sind wir unglaublich stolz darauf, die kühne Vision des Unternehmens für effektive Solarenergielösungen in seinem umfangreichen Netzwerk zu unterstützen", sagte PowerFlex-Direktor Danny Ptak. "Das Standort-Solarprojekt in Colton zeigt den kontinuierlichen Einsatz von Lineage für die Entwicklung innovativer Lösungen, um sicherzustellen, dass der Geschäftsbetrieb so nachhaltig wie möglich ist."

Die linearen Vorort-Generatoren, eine neue Technologie, die im März von Mainspring Energy auf den Markt gebracht wurde, erzeugen Strom mithilfe einer Niedrigtemperaturreaktion von Brennstoff und Luft. Anders als ein Motor oder eine Brennstoffzelle wandelt ein Lineargenerator Bewegung direkt in Elektrizität um und nutzt dabei chemische oder thermische Energie. Die Einheiten regeln den Verbrauch hoch und runter, um eine maximale Ausnutzung der Solaranlage des Gebäudes zu ermöglichen und so die Zuverlässigkeit und die optimale Nutzung der erneuerbaren Energien zu jeder Zeit zu gewährleisten. Dies erhöht die Ausfallsicherheit des Standorts, indem es die Netzabhängigkeit verringert und die Betriebskosten senkt. Der Lineage-Standort in Colton ist die weltweit erste Anlage mit zwei Lineargeneratoren und die erste ihrer Art, die einen Lineargenerator mit Solarzellen integriert. Die beiden Generatoren wurden im Oktober installiert.

"Gewerbliche und industrielle Gebäude sind für mehr als ein Drittel des Stromverbrauchs in den USA verantwortlich und spielen eine wichtige Rolle bei der Energiewende", sagte Shannon Miller, CEO von Mainspring. "Mainspring hat den Lineage-Generator entwickelt, um die Energiewende zu beschleunigen. Er liefert eine belastbare, nachhaltige und erschwingliche Stromerzeugung, die sich auch ideal für die Kombination mit Solaranlagen und anderen erneuerbaren Energien eignet. Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Lineage, einem Branchenführer und Pionier bei der Einführung innovativer Energietechnologien."

Im Dezember 2020 hat Lineage seinen Einsatz zur Energiereduzierung durch die Einführung neuer und innovativer Technologien verstärkt. Im Jahr 2021 wurde Lineage vom US-Energieministerium zum dritten Mal in Folge für herausragende Leistungen im Bereich Energieeffizienz ausgezeichnet und verpflichtete sich im Rahmen der Better Plants Challenge des Energieministeriums, die Energieintensität bis 2024 um 25 zu senken.

Über Lineage Logistics

Lineage Logistics ist der weltweit größte Anbieter von temperaturgesteuerten industriellen REITs und Logistiklösungen. Das Unternehmen verfügt über ein globales Netzwerk von mehr als 400 strategisch gelegenen Anlagen mit einer Gesamtkapazität von über 2 Milliarden Kubikfuß, das sich über 19 Länder in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum erstreckt. Die branchenführende Sachkompetenz von Lineage bei logistischen End-to-End-Lösungen, das konkurrenzlose Immobiliennetzwerk des Unternehmens sowie die Entwicklung und der Einsatz innovativer Technologien tragen dazu bei, die Distributionseffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit voranzutreiben, die Verschwendung in der Lieferkette zu minimieren und vor allem als Visionary Partner von Feeding America zur Ernährung der Welt beizutragen. In Anerkennung der wegweisenden Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens wurde Lineage als Nr. 17 in der CNBC-Liste 2021 mit 50 Disruptoren geführt, als Nr. 1 unter den Data-Science-Unternehmen und insgesamt auf Platz 23 der Liste mit den innovativsten Unternehmen der Welt 2019 von Fast Company erwähnt und in die "Change The World"-Liste von Fortune für 2020 aufgenommen. (www.lineagelogistics.com)

Über PowerFlex

PowerFlex liefert gewerblichen und industriellen Kunden eine umfassende Palette an schlüsselfertigen Lösungen für saubere Energie: Solaranlagen, Speicher, intelligente Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Microgrids und Energiemanagementsysteme. Das Unternehmen wurde 2017 von einer Forschungsgruppe der Caltech gegründet, die eine patentierte ALM-Technologie (Adaptive Load Management) zur Optimierung des Stromverbrauchs in einem großen Netzwerk von Ladestationen entwickelt hat. PowerFlex Systems wurde 2019 von EDF Renewables North America übernommen und 2021 mit EnterSolar, einem führenden kommerziellen Solarentwickler, zusammengeführt, um sein Solarangebot für Standorte zu erweitern. Weitere Informationen finden Sie unter www.powerflex.com.

Über Mainspring Energy

Das Unternehmen Mainspring verfolgt die Vision eines erschwinglichen, zuverlässigen und CO2-neutralen Stromnetzes der Zukunft und bietet eine neue Art der Stromerzeugung an den Lineargenerator der vor Ort abrufbaren, flexiblen Strom zu niedrigen Kosten liefert. Mainspring hat seinen Sitz in Menlo Park, Kalifornien, und wird von hochkarätigen Risikokapitalgebern, strategischen und Finanzinvestoren unterstützt. www.mainspringenergy.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211111005953/de/

Contacts:

Lineage Logistics

Megan Hendricksen

949.247.5172

mhendricksen@lineagelogistics.com