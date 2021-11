Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. -Le 11 novembre/November 2021)

Golden Independence Mining Corp. (the "Company") has announced the effective date for the previously announced spin-out of Hilo Mining Ltd. ("Hilo") and the distribution of 1,000,000 Hilo common shares ("Spin-Out Share") to shareholders of the company.

Based on the number of current issued and outstanding common shares of the Company, it is anticipated that the Company's shareholders will receive approximately 0.016 of a Spin-Out Share for each common share of the Company.

Golden Independence Mining Corp. (la « Société ») a annoncé la date d'entrée en vigueur de la scission de Hilo Mining Ltd. actionnaires de la société.

Sur la base du nombre d'actions ordinaires actuellement émises et en circulation de la Société, il est prévu que les actionnaires de la Société recevront environ 0,016 d'une action d'essaimage pour chaque action ordinaire de la Société.

Symbol(s)/Symbole(s): IGLD Ex-Distribution Date/ Date de distribution: le 10 novembre/November 2021 Record Date/Date d'enregistrement: le 11 novembre/November 2021 Payment Date/ Date de paiement: le 15 novembre/November 2021

