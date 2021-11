Jenny Hamilton tritt als General Counsel ins Unternehmen ein, während Exterro seine globalen Pläne für signifikantes Wachstum und Expansion stärkt

PORTLAND, Oregon (USA), Nov. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro Inc. - der bevorzugte Anbieter von GRC-Software im Rechtsbereich, die speziell für interne Rechts-, Datenschutz- und IT-Teams bei Global 2000- und AmLaw 200-Unternehmen entwickelt wurde - hat heute die Ernennung der Expertin für juristische Offenlegungspflichten und Technologien Jenny Hamilton zur neuen General Counsel des Unternehmens bekannt gegeben. Ihre strategische Einstellung unterstützt das Engagement von Exterro beim Aufbau eines erstklassigen Führungsteams und festigt die Position von Exterro auf dem Markt für rechtliche GRC (Governance, Risk & Compliance), während das Unternehmen seine starke Dynamik fortsetzt und auf einen möglichen zukünftigen Börsengang zusteuert.



Hamilton leitete zuvor das Global Evidence Team von John Deere, wo sie die gigantische Aufgabe in Angriff nahm, die e-Discovery-, Ermittlungs- und grenzüberschreitende Discovery-Praxis der fast 200 Jahre alten Marke aufzubauen. Während ihrer 14 Jahre bei Deere setzte Hamilton einen strategisch entwickelten Entwurf für die globale Einführung, Bereitstellung und Nutzung fortschrittlicher Technologien um, die die unternehmensweiten GRC-Praktiken des Fortune-100-Unternehmens verändern würden. Nach ausführlichen Tests und Prüfungen mehrerer e-Discovery-Softwareplattformen wählten Hamilton und ihr Team Exterro als erste e-Discovery-Plattform von Deere aus. Ein Teil des Entscheidungsprozesses ihres Teams wurde nicht nur von den Fähigkeiten und der Leistung der Technologie von Exterro gelenkt, sondern auch vom tiefgreifenden Verständnis des Unternehmens für die globale Organisation von Deere und die Weitsicht, um die spezifischen Anforderungen von GRC im Rechtsbereich in der Zukunft zu erfüllen. Genau wie Exterro sagte auch Hamilton die Konvergenz von e-Discovery, Datenschutz und Cybersicherheit voraus und freut sich, nun eine bedeutende Rolle bei der Weiterentwicklung der Technologie zu spielen, um ihre Kolleginnen und Kollegen bei der Bewältigung der komplexen Herausforderungen in diesen Praxisbereichen zu unterstützen.

Die Einstellung von Hamilton folgt auf bedeutende Erweiterungen der Review-Plattform von Exterro, für die sie eine wichtige Rolle bei der strategischen Beratung spielen wird, um Exterro dabei zu helfen, einen aggressiven Vorstoß in den Review-Markt zu machen. Das Exterro Review-Modul ist als eigenständige Lösung zur Dokumentenprüfung oder als Teil der umfassenderen Exterro Orchestrated e-Discovery Suite erhältlich und bietet einige der fortschrittlichsten KI- und maschinellen Lernfunktionen auf dem Markt, einschließlich neuronaler maschineller Übersetzung, intelligenter Kennzeichnung und Namenserkennung. Es eignet sich für alle Review-Anwendungsfälle (d. h. Discovery, Überprüfung von Verstößen, DSAR, FOIA, Ermittlungen usw.) - vom First-Pass-Review bis hin zu den komplexesten mehrjährigen, facettenreichen und vielschichtigen Review-Projekten, einschließlich zweiter Anträge.

"Die Einstellung von Frau Hamilton als unsere neue GC erfolgt während einer bemerkenswerten Zeit des Wachstums bei Exterro, jetzt, da wir die globale Präsenz unseres Unternehmens erweitern und gleichzeitig verbesserte Funktionen über unsere gesamte GRC-Plattform für den Rechtsbereich entwickeln, die unsere Marktführerschaft weiter bestätigt", so Exterro-Gründer und CEO Bobby Balachandran. "Als Vertreterin einer unserer längsten und stärksten Kundenpartnerschaften mit einem Fortune-100-Unternehmen wird Frau Hamiltons interne Erfahrung gepaart mit ihrem ausgeprägten Verständnis unserer Technologie Exterro mit der Weitsicht und dem globalen Know-how versorgen, die erforderlich sind, um unseren erstklassigen Betrieb auszubauen und unseren Fortune-500-Kundenstamm zu erweitern."

Hamilton, eine Vorreiterin in der Branche, hat sich weltweite Bekanntheit für ihren innovativen Ansatz zum Aufbau und zur Orchestrierung von rechtlichen Abläufen und Data-Governance-Programmen wie grenzüberschreitender Datenidentifikation und Ermittlungen erarbeitet. "Als langjährige Kundin habe ich beobachtet, wie Exterro die fortschrittlichste und umfassendste e-Discovery-Plattform entwickelt hat, die nicht nur bei Rechtsstreitigkeiten und internen Untersuchungen, sondern in jedem Bereich des Datenrisikos für ein großes Unternehmen angewendet werden kann: Zugriffsanfragen betroffener Personen, Überprüfung von Cybersicherheitsverletzungen und Verwaltung von Aufzeichnungen, um nur einige zu nennen", so Jenny Hamilton, General Counsel bei Exterro. "Ich freue mich darauf, meine einzigartige Kunden- und Branchenerfahrung einzusetzen, um unsere Fähigkeit zu verbessern, die allgemeine Akzeptanz der e-Discovery-Suite und der Review-Technologie von Exterro zu erhöhen und gleichzeitig den Gesamtmarktanteil des Unternehmens zu vergrößern."

Hamilton, die ihren Doktorgrad der Rechtswissenschaften vom College of Law der University of Iowa erhalten hat, führte das Discovery-Team von John Deere zu Branchenbekanntheit. Darüber hinaus wurde das Team von Legal Technology News für seinen disziplinierten Ansatz bei der Technologieakquisition und -implementierung gelobt. Nach ihrer Zeit bei Deere war Hamilton als General Counsel und Datenschutzbeauftragte für die Rechtsdienstleistungsfirma HaystackID tätig und baute deren Rechts- und Compliance-Aktivitäten aus. Bei Exterro wird sie jetzt die Personal- und Rechtsabteilungen des Unternehmens leiten und gleichzeitig ihre Branchenexpertise in die Vertriebs- und Engineering-Teams einbringen.

Exterro befähigt Rechtsteams, ihre Governance, Risk & Compliance (GRC)-Anforderungen im Rechtsbereich proaktiv und vertretbar zu verwalten. Unsere GRC-Software für den Rechtsbereich ist die einzige umfassende Plattform, die die komplexen Verbindungen von Datenschutz, Rechtsvorgängen, digitalen Ermittlungen, Cybersicherheitsreaktionen, Compliance und Information Governance automatisiert. Tausende von Rechtsteams in Unternehmen, Anwaltskanzleien, Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt vertrauen auf unsere integrierte GRC-Plattform für den Rechtsbereich, um ihre Risiken zu minimieren und großartige Ergebnisse zu geringeren Kosten zu erzielen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte exterro.com.

