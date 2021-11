Purus Marine, eine maritime Holdinggesellschaft, die umweltfreundliche Schiffe und Infrastrukturausrüstungen besitzt, hat heute eine Vereinbarung über den Erwerb von zwei LNG-Tankern mit einer Kapazität von 180.000 Kubikmetern bekannt gegeben. Die Schiffe werden voraussichtlich im dritten Quartal 2024 ausgeliefert und unmittelbar für ein führendes Energieversorgungsunternehmen im Rahmen von Zeitcharterverträgen bereitgestellt. Die Schiffe wurden in Partnerschaft mit einem führenden Schiffsmanager erworben, der technische und kommerzielle Dienstleistungen für die Schiffe erbringen wird.

"Durch den Einsatz der neuesten Generation von Motoren und energiesparenden Technologien dürften die LNG-Tanker die beste Umweltbilanz in ihrer Klasse erzielen", so Julian Proctor, Chief Executive Officer bei Purus Marine.

"Diese Übernahme diversifiziert unsere Flotte und hilft uns, den Übergang der Schifffahrtsbranche in eine kohlenstoffärmere Zukunft noch nachhaltiger zu unterstützen", kommentiert Svein Engh, Senior Advisor und Mitglied des Boards von Purus Marine.

Über Purus Marine

Purus Marine ist eine maritime Holdinggesellschaft, die ökologisch wegweisende Schiffe und Infrastrukturausrüstung besitzt, die langfristig an hochwertige Endnutzer verleast werden. Das Unternehmen bedient ein breites Spektrum an maritimen Sektoren, darunter industrieller Seetransport, Kurzstrecken-Seetransport, Fähren, Offshore-Windparks und Umweltsanierung. Purus Marine hat sich dem Ziel verschrieben, den Übergang der maritimen Industrie zu einer klimaneutralen und nachhaltigen Zukunft zu unterstützen, indem es Schiffe und Infrastrukturausrüstung bereitstellt, die die Kohlendioxidemissionen und Meeresverschmutzung reduzieren. Als Klimaziel strebt Purus Marine an, die Emissionen seiner Flotte im Jahrzehnt ab 2030 auf Netto-Null zu senken. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.purusmarine.com

