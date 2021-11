In der letzten Woche verzeichnete das Strategiedepot Aktien Spekulativ erneut einen erheblichen Wertzuwachs um + 3,7 %, womit der Anstieg des MSCI WORLD (Euro)-Indexes um + 2,0 % ein weiteres Mal klar übertroffen wurde. Seit seiner Initiierung am 26.02.2019 erzielte das Depot auf Währungsbasis Euro per 07.11. ohne Berücksichtigung von Dividendenzahlungen damit nun eine Nettoperformance von + 109,5 %. Hiermit hängte das Depot den MSCI World (Euro)-Index seit seinem Start mit einer Outperformance um + 57,6 % meilenweit ab.Der starke Anstieg des Strategiedepots ...

