von Tim Schäfer, Euro am Sonntag Es war das Ende einer Ära: Mitten in der Pandemie verstarb mit Sheldon Adelson eine Legende der US-Spielerstadt Las Vegas. Adelson brachte einst singende Gondoliere an den berühmten "Strip" der Glitzermetropole, die Vergnügungsprachtstraße, an der Zocker und Freunde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...