The ExOne Company (Nasdaq: XONE), der weltweit führende Anbieter von industriellen Sand- und Metall-3D-Druckern mit Binder-Jetting-Technologie, gab heute bekannt, dass zwei der ersten fünf verkauften X1 160Pro Metall-3D-Drucker von der Pressburg Mint, Slowakei, gekauft wurden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211111006182/de/

Two extra-large X1 160Pro metal 3D printing systems will be operated by Printy, a division of the Pressburg Mint of Slovakia, created to 3D print numismatic and investment coins, as well as other goods for customers within their newly launched 3D printing service. The first of a series of ultrahigh-relief silver coins featuring a crowned lion with a mirror finish and blue diamonds will be on display at Formnext 2021 in Frankfurt, Germany, from Nov. 16-19. (Graphic: Business Wire)