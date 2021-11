Halbleiter-Titel gehörten zuletzt zu den Überfliegern am Parkett. Nicht zuletzt dank Facebooks Vorstoß ins Metaverse haben Anleger verstärkt Chipaktien gekauft. Ein Analyst hebt eine Aktie aus der Branche besonders hervor.? Halbleiteraktien auf dem Vormarsch ? Starke Nachfrage und Metaverse-Aussichten treiben die Titel? Experte rät, Broadcom ins Visier zu nehmenLieferengpässe bei Halbleitern haben in den vergangenen Monaten zahlreiche Branchen in Bedrängnis gebracht. Die Auftragsbücher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...