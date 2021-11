Industriegase sind begehrt - und teuer. Auch vor Gasen, wie etwa Helium macht die Teuerung nicht halt. Selbst Chemie-Gigant BASF nennt das Edelgas in einer Pressemitteilung wertvoll und stellte gemeinsam mit Linde ein Verfahren vor, mit dem Helium bei der Erdgasproduktion gewonnen werden kann. In anderen Regionen gelingt die Förderung von Helium, das in medizinischen Geräten aber auch in der Chip-Produktion verwendet wird, sogar unabhängig von Nebenprodukten. Angesichts der langfristig schwindenden Produktion fossiler Brennstoffe, wird das immer wichtiger. Wir stellen drei Aktien vor.

Den vollständigen Artikel lesen ...