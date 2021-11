Dieser Trade funktioniert seit 5 Dekaden

Anzeige / Werbung

Anleihen neigen zur Stärke in dieser Zeit des Jahres

Fundamentale Effekte, die seit Dekaden regelmäßig auftreten und den Markt in der Mehrzahl der Fälle in eine spezifische Richtung beeinflussen können u.a. sein:

Kapitalströme von Pensionsfonds und aus Sparplänen

große Konsumevents (Ostern und besonders Weihnachten)

Hedging-Prozesse

Abrechnungstermine von Termin-Kontrakten

Steuerstichtage

Es geht bei dem Ansatz also nicht darum, blindwütend Backtests zu machen und evtl. zufällige statistische Häufungen zu finden, und diese zur Regel zu erklären. Hinter den über Dekaden stabilen Effekten stehen stets fundamentale Prozesse, die sich auch nicht wegarbitrieren lassen. Am Sonntag, den 14.11. findet dazu ein Online-Seminar statt, in dem ein kompletter Ansatz (70 Setups umfassend) vermittelt wird inkl. Unterlagen, Video und Nachbeutreuung. Infos hierzu & Gutschein-Code: https://www.realmoneytrader.com/strategie-seit-1975-ohne-verlustjahr-24652/

Die US-Staatsanleihen (hier konkret der T-Bond) neigen zu dieser Jahreszeit zur Stärke, was ich systematisch in jedem Jahr handele, und so dauerhaft ausnutze. Der Profit-Factor indiziert mit 3,8 ein sehr lohnendes Kurzfrist-Setup, welches knapp 1000$ durchschnittlichen Gewinn binnen etwas mehr als einer Woche Haltedauer in der Historie generierte. Der Trade wird heute und am Montag in zwei Tranchen eröffnet und bis zum Handelsende des 24.11. gehalten.

Steigende Energie-Preise korrelieren zudem meist mit steigenden Anleihenkursen. Wir erleben seit Monaten stark steigende Preise für Erdgas und Erdöl, womit ein fundamental treibender Faktor für die Longseite im US-Anleihenmarkt gegeben ist.

Diese Trading-Chance setze ich mit folgendem Produkt um:

T-Bond Long

WKN: MA5R5L

Kauforder: Market/Billigst

gültig einschließlich 15.11.21

Ausstieg: 24.11. zum Handelsende

Enthaltene Werte: XC0009690196,US12573H2601,DE000MA5R5L1