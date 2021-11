BASF macht weiter Dampf, um seine CO2-Emissionen in den kommenden Jahren kräftig zu senken. Unterstützung holt sich der weltgrößte Chemiekonzern dabei von einem anderen Weltmarktführer: Ørsted. Der dänische Windparkbetreiber soll vom Jahre 2025 an den DAX-Konzern mit Windenergie aus der Nordsee versorgen. BASF will von dem geplanten Offshore-Windpark Borkum Riffgrund 3 (installierte Gesamtleistung: 900 Megawatt) 186 Megawatt beziehen. Mit einer Vertragslaufzeit von 25 Jahren ist der Deal das längste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...