Der Möbelhersteller HNI Corporation (ISIN: US4042511000, NYSE: HNI) wird seinen Aktionären eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 0,31 US-Dollar ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 1,24 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 40,79 US-Dollar (Stand: 11. November 2021) entspricht dies einer Dividendenrendite von 3,04 Prozent. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 1. Dezember 2021 ...

