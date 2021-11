In letzter Zeit stabilisierte sich der Aktienkurs der ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003) und setzte zu einer Erholung seit Anfang Oktober an. Bestimmt half dabei auch der Ausbau der Beteiligung der PELABA Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG (Dr. Manfred Krüper) an der Encavis auf mehr als 10 %. Gemeldet am 18.10.2021. Und Encavis setzt währenddessen konsequent den Ausbau seines Portfolios fort: 74 MW Solarparks in den Niederlanden gekauft - Risikodiversifizierung passt Nachdem man zuletzt im Rahmen des von Encavis gesicherten 500 MW-Erneuerbare Energien-Pakets in Dänemark zukaufte, sind heute die ...

