Nach dem schwachen Ausblick auf das Gesamtjahr und den Querelen rund um CEO Herbert Diess hat VW zuletzt wieder mit guten News auf sich aufmerksam gemacht. Für sein neues Elektromodell Trinity will Volkswagen in der Nähe des Stammsitzes in Wolfsburg ein separates Werk errichten. Die Aktie ist derzeit auf Richtungssuche.Bei Trinity handelt es sich um ein komplett neu konzipiertes Fahrzeugsystem, in dem dann die modernsten E-Antriebe sowie weitgehend selbst programmierte Software, eigene Vernetzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...