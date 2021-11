DGAP-News: Aumann AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen

Aumann AG: Aumann steigert Auftragseingang nach neun Monaten um mehr als 40 % auf 176 Mio. €



12.11.2021 / 07:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Beelen, 12. November 2021



Die Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03), ein führender Hersteller von Automatisierungslösungen für die Elektromobilität, setzte die positive Entwicklung im Auftragseingang auch im dritten Quartal 2021 mit hoher Dynamik fort. So konnte der Auftragseingang in den ersten neun Monaten um 43,4 % auf 175,9 Mio. € gesteigert werden. Der positive Trend macht sich nun auch im Umsatz bemerkbar, welcher im dritten Quartal mit 41,4 Mio. € gegenüber Vorjahr um 6,0 % anstieg und kumuliert bei 114,1 Mio. € lag. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-Bill Ratio) verbesserte sich in den ersten neun Monaten auf 1,54. Das EBITDA lag bei -2,0 Mio. € bzw. einer EBITDA Marge von -1,8 % und verbesserte sich im Vorjahresvergleich bereits signifikant um 47,0 %.



Im dritten Quartal ist es Aumann gelungen, erneut einen wichtigen E-mobility Großauftrag im Bereich der Batterietechnologie zu gewinnen. Entsprechend sprang der Auftragseingang im Segment E-mobility in den ersten neun Monaten um 71,4 % auf 120,6 Mio. € und übersteigt bereits jetzt deutlich den Wert des gesamten Vorjahres. Der Anteil des Segments am gesamten Auftragseingang erreichte 68,6 %.



"Als Technologieführer setzt Aumann seinen Erfolgskurs im Bereich Energy Storage weiter fort. Bereits nach neun Monaten wissen wir, dass wir 2021 den bisher höchsten E-mobility Auftragseingang der Unternehmensgeschichte erreichen werden", berichtet Sebastian Roll, CEO der Aumann AG.



Die jüngsten Entwicklungen bestätigen die strategische Positionierung von Aumann als erfolgreicher Anbieter von automatisierten E-mobility Produktionslösungen für elektrische Antriebe und Batteriesysteme. Auch aufgrund einer Liquiditätsposition in Höhe von 94,0 Mio. € und einer Eigenkapitalquote von 64,5 % blickt der Vorstand positiv auf den weiteren Geschäftsverlauf und sieht sich auf sehr gutem Weg, die gesetzten Jahresziele zu erreichen.



Die vollständige Quartalsmitteilung ist unter www.aumann.com verfügbar.



Aumann AG

Dieselstraße 6

48361 Beelen

Tel +49 2586 888 7800

Fax +49 2586 888 7805

ir@aumann.com

www.aumann.com



Vorstand

Sebastian Roll (CEO)

Jan-Henrik Pollitt (CFO)



Aufsichtsrat

Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender)

Christoph Weigler

Dr. Christof Nesemeier



Registergericht

Amtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399

12.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de