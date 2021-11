FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach dem weiteren Dax-Rekord vom Vortag lassen es die Anleger am Freitag erst einmal ruhig angehen. Der Broker IG taxierte den Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor Handelsstart 0,07 Prozent im Plus auf 16 094 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax mit 16 114 Punkten einen weiteren Höchststand erreicht. Auf Wochensicht tritt er, verglichen mit der jüngsten Rally, aber eher auf der Stelle. Im Fokus steht die Deutsche Telekom als letzter Dax-Wert in der aktuellen Berichtssaison. Am Vorabend machten die Bonner den Anlegern bereits eine Freude: Sie wollen die Dividende stärker erhöhen als Experten erwartet hatten. Die nachbörsliche Kursreaktion fiel positiv aus.

USA: - DOW LEIDET UNTER DISNEY - Die wichtigsten US-Aktienindizes haben nach den jüngsten Verlusten am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es angesichts des Kursrutsches von Walt Disney letztlich um 0,44 Prozent auf 35 921,23 Punkte bergab - der Unterhaltungsriese hatte enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND FESTER - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,1 Prozent höher. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,2 Prozent zu. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, sank hingegen leicht um 0,2 Prozent. Inflationsgefahren werden aber an den Märkten weiterhin stark beobachtet.



DAX 16083,11 0,10

XDAX 16088,63 0,51

EuroSTOXX 50 4358,00 0,21

Stoxx50 3769,30 0,21



DJIA 35921,23 -0,44

S&P 500 4649,27 0,06

NASDAQ 100 16032,47 0,29°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 170,52 0,06%°



DEVISEN:





Euro/USD 1,1442 -0,05

USD/Yen 114,2080 0,12

Euro/Yen 130,6745 0,07°



ROHÖL:





Brent 82,13 -0,74 USD WTI 80,94 -0,65 USD°

