Die US-Regierung ist der Ansicht, dass Russland eine Invasion in der Ukraine in Erwägung zieht, führt "Bloomberg" in einem Bericht mit dem Titel "U.S. Warns Europe That Russian Troops May Plan Ukraine Invasion" aus. In Diplomatenkreisen sollen US-Beamte diese Warnung an ihre europäischen Kollegen we...

Den vollständigen Artikel lesen ...