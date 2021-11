Beim Luxusgüterkonzern Richemont hält die kräftige Erholung von der Corona-Krise des Vorjahres an. Der Umsatz des Herstellers von Cartier-Schmuck und Uhren der Marken A. Lange & Söhne und IWC kletterte in den sechs Monaten bis Ende September um 63 Prozent auf 8,91 Milliarden Euro, wie das Schweizer Unternehmen am Freitag mitteilte.

