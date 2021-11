Neuigkeiten von Ballard Power: Nachdem die Zahlen zum dritten Quartal wenig berauschend ausgefallen sind, melden die Kanadier nun die Übernahme der britischen Arcola Energy, einem Spezialisten für Systemintegration. Ein strategisch cleverer Schachzug des nordamerikanischen Brennstoffzellen-Spezialisten.Ballard Power legt für alle Anteile an Arcola Energy einen Gesamtbetrag von bis zu 40 Millionen Dollar in bar und in Form von Aktien auf den Tisch. Der Kaufpreis hängt wiederum vom Erreichen bestimmter ...

