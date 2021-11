NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vitesco nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der erste Quartalsbericht nach der Abspaltung sei im Rahmen seiner Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Automobilzulieferer müsse erst einmal seine Entwicklungsausgaben herunterfahren, auch müsse sich die Produktion stärker erholen. Daher bleibt der Experte lieber an der Seitenlinie./tav/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2021 / 20:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2021 / 20:22 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000VTSC017

