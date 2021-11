Triesen (ots) -Dadvan Yousuf (21), Kryptoexperte und Gründer der Dohrnii Stiftung, hat zum Oktober 2021 das operative Geschäft des Liechtensteiner Mutterunternehmens Crowdli AG übernommen. Crowdlitoken ermöglicht es mit Hilfe von Blockchain-Technologie Jedermann ab 100 CHF Geld in Immobilien zu investieren. Dadvan Yousufs Engagement steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein."Crowdlitoken bringt für mich das Beste aus old und new economy zusammen - Immobilien und Blockchain sind ein perfektes Match", so Dadvan Yousuf. "Ich bin hoch motiviert, meine Erfahrung aus der Kryptowelt mit meiner Leidenschaft für Immobilien als treibende Kraft von Crowdlitoken einzusetzen.""Dadvan Yousuf und die Crowdlitoken teilen die gleiche Vision, seine Berufung ist ein wahrer Glücksgriff für uns. Mit seiner Digitalexpertise und seiner ausgeprägten Affinität zu Immobilien wird er dem Unternehmen zu neuem Schwung verhelfen", sagt Ernst Sutter Verwaltungsratspräsident der Crowdli AG."Herzensanliegen" - Demokratisierung des ImmobilienmarktsCrowdlitoken tokenisiert Immobilien mit Hilfe der Blockchain-Technologie und macht sie damit auch Privatkunden zugänglich. Die ausgegebenen Security Tokens, eine digitale Anleihe, werden von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) reguliert."Ich möchte mit meinem Engagement nicht nur weiter die Demokratisierung des Immobilienmarktes fördern. Mir ist es ein besonderes Herzensanliegen, mehr Menschen dafür zu begeistern, ihre finanzielle Zukunft aktiv in die Hand zu nehmen", so Dadvan Yousuf abschließend.Über Dadvan Yousuf"Der Krypto-Zauberlehrling", "jüngster Selfmade Multimillionär des Landes" und "Bitcoin-Genie", so titelt derzeit die Presse über den 21jährigen Dadvan Yousuf. Mit drei Jahren flüchtete er mit seiner Familie aus Kurdistan in die Schweiz und begann mit elf Kryptowährungen zu handeln. Im Jahr 2021 gründete Dadvan die Dorhnii Stiftung mit dem Ziel, sein Wissen weiterzugeben - "Financial Education is a Human Right".Über CROWDLITOKENDie Crowdli AG ist ein Liechtensteiner Fintech-Unternehmen, das Investoren bereits ab 100 CHF Zugang zu einem europäischen Immobilienportfolio verschafft. Die Grundlage bilden immobiliengebundene Security Tokens - genannt "CRTs" - die einer digitalen Repräsentation einer Anleihe entsprechen. Die Anleihe kombiniert die Vorteile direkter und indirekter Immobilienanlagen und der Vertrieb ist seitens der FMA im EWR-Raum und der Schweiz möglich.Pressekontakt:Dr. Maximilian Flügge, m@fluegge.io, +49 163 665 34 16Original-Content von: CROWDLITOKEN AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100067253/100880971