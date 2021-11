Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit Abschlägen in den Handel starten. Rund eine halbe Stunde vor Handelsstart deutete eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX auf ein Minus von 0,24 Prozent. Auch an den europäischen Leitbörsen zeichnet sich vor dem Wochenende ein verhaltener Start ab.Zum Abschluss der Handelswoche richtet sich das Augenmerk am Markt zunächst auf Konjunkturdaten aus der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...