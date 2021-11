Die Wiener Börse ist am Freitag mit klaren Verlusten in den Handels gestartet. Gegen 9.25 Uhr stand der heimische Leitindex ATX mit Abschlägen von 0,96 Prozent bei 3.890,58 Punkten. An den europäischen Leitmärkten gab es hingegen leicht positive Vorzeichen. Der ATX büßte damit weitgehend auch die Zugewinne vom gestrigen Handelstag ein.Zum Abschluss der Handelswoche richtet sich das Augenmerk am Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...