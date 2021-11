Der Euro hat sich am Freitag nach den deutlichen Verlusten vom Vortag etwas stabilisiert. Gegen 9 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1450 US-Dollar. Zum gestrigen Schlusskurs war der Kurs des Euro noch bei 1,1447 Dollar gelegen. Zunächst hatte der Euro in der Früh noch weiter nachgegeben und war zeitweise auf einen Stand von 1,1436 Dollar gefallen, was ein neuer Tiefststand seit Juli 2020 ist.Bereits ...

