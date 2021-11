DGAP-Ad-hoc: G.V.L.E. Gesellschaft zur Verbriefung von Lieferansprüchen auf Edelmetalle mbH / Schlagwort(e): Anleihe

G.V.L.E. Gesellschaft zur Verbriefung von Lieferansprüchen auf Edelmetalle mbH: G.V.L.E. bietet Rückkauf der Krügerrand (1oz)-Gold-Anleihe an



12.11.2021 / 10:00 CET/CEST

G.V.L.E. Gesellschaft zur Verbriefung von Lieferansprüchen auf Edelmetalle mbH Krügerrand Gold(1oz) Schuldverschreibungen 12. November 2021

G.V.L.E. bietet Rückkauf der Krügerrand (1oz)-Gold-Anleihe an "Frankfurt am Main, 12. November 2021 - Die G.V.L.E. Gesellschaft zur Verbriefung von Lieferansprüchen auf Edelmetalle mbH (G.V.L.E.) hat heute beschlossen, den Rückkauf der Krügerrand (1oz)-Gold-Anleihe, mit Fälligkeit im November 2028 (ISIN DE000A2F6KP1), im Rahmen eines Angebots zum Kauf gegen Barzahlung anzubieten. Der Rückkaufpreis setzt sich zusammen aus dem tagesaktuellen Preis einer Feinunze Gold zum Ende des Angebotszeitraums in €, sowie einer Prämie in Höhe von 250,- € je Stück Schuldverschreibung. Das Rückkaufangebot gilt nur außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Weitere Informationen und Beschränkungen in Bezug auf den Rückkauf werden in einer Rückkauf-Mitteilung veröffentlicht, die ab dem 12. November auf der Website der Emittentin sowie bei der Bayerischen Landesbank als Tender Agent im Zusammenhang mit dem Rückkauf erhältlich ist." 12.11.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

