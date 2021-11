München (ots) -Efes Istanbul in Berlin einfach zu gut! ALBA hielt das 1. Viertel gut mit, führte sogar mit 21:20. Danach drehte der aktuelle EuroLegue Champion aus Istanbul auf und ließ den Albatrossen keine Chance mehr. "Wir haben natürlich gehofft, dass wir heute ein besseres Spiel machen, aber das ist uns nicht gelungen", konstatierte Johannes Thiemann. MagentaSport-Experte Mithat Demirel lobte indes die Gäste: "Anadolu Efes hat einfach überragend gespielt. ALBA darf sich nicht an diesen Teams orientieren."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Spiels - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Heute Abend spielt der FC Bayern beim Liga-Neuling AS Monaco, immerhin schon mit 4 Siegen - ab 19.45 Uhr live bei MagentaSport. Auf nationaler Ebene stehen die Viertelfinals im MagentaSport BBL Pokal an. Berlin spielt am Samstag in Bayreuth.ALBA Berlin - Anadolu Efes 63:90Nach einem starken 1. Viertel mit einer 21:20-Führung zerbrachen die Albatrosse im 2. Viertel und lagen schon zur Pause mit 35:51 zurück. Danach spielte der aktuelle Champion das Match ohne Probleme zu Ende.Berlins Johannes Thiemann war bedient: "Das ist bitter. Wir haben natürlich gehofft, dass wir heute ein besseres Spiel machen, aber das ist uns nicht gelungen."Ob er eine Erklärung habe, was im 2. Viertel passiert sei: "Nein, ehrlich gesagt nicht. Das müssen wir jetzt in der Kabine besprechen."MagentaSport-Experte Mithat Demirel sah eher extrem starke Istanbuler: "Anadolu Efes hat einfach überragend gespielt... Sie haben einfach eine Qualität, die wenige Mannschaften in der EuroLeague haben. Sie hatten zwar in dieser Saison noch nicht diese Form, aber heute haben sie hervorragend gespielt... ALBA darf sich nicht an diesen Teams orientieren. ALBA muss weitermachen und den eigenen Rhythmus finden. Dann werden sie auch wieder den ein oder anderen ärgern."Istanbuls Deutscher, Tibor Pleiß, ob der Knoten bei den Gästen heute geplatzt sei nach einem schwachen Start in die Saison für den amtierenden Champion: "Ich würde nicht sagen, dass der Knoten geplatzt ist, aber es tut extrem gut. Der Knoten ist geplatzt, wenn wir jetzt die nächsten Spiele die gleiche Leistung und Intensität auf den Platz bringen können. Aber es war ein Schritt in die richtige Richtung."Berlins Kapitän vor dem Spiel Luke Sikma zu seiner starken Form in der EuroLeague: "Das ist meine 11. Saison also habe ich mehr als 10 Jahre Erfahrung. Ich bin physisch so stark, wie noch nie. Ich habe viel auf meinen Körper geachtet und das wird bei diesem verrückten Spielplan immer wichtiger."Basketball LIVE bei MagentaSportEuroLeagueFreitag, 12.11.2021Ab 17.45 Uhr: Zenit St. Petersburg - Olympiakos PiräusAb 18.30 Uhr: Fenerbahce - MailandAb 19.45 Uhr: AS Monaco - FC BAYERN MÜNCHENAb 20.30 Uhr: Real Madrid - Zalgiris KaunaseasyCredit BBLAb 20.15 Uhr: EWE Baskets Oldenburg - Brose BambergMagentaSport- BBL Pokal - ViertelfinaleSamstag, 13.11.2021Ab 17.45 Uhr: Basketball Löwen Braunschweig - FRAPORT SkylinersAb 20.15 Uhr: medi Bayreuth - ALBA BerlinSonntag, 14.11.2021Ab 17.45 Uhr: NINERS Chemnitz - FC Bayern MünchenAb 20.15 Uhr: Merlins Crailsheim - s.Oliver WürzburgPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5071163