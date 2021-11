Steht Deutschland in puncto Energiepolitik an der Wand? Hans A. Bernecker ("Die Actien-Börse") wirft das Motto in den Raum: Kein Klimaziel ohne Kernkraft. Dieses Video ist eine verkürzte FreeTV-Variante des ansonsten umfangreicheren Themen-Checks im Rahmen von Bernecker.tv. Gespräch vom 10.11.2021. Schlaglichter:



++ Deutschland steht an der Wand - Geht es nicht ohne Atomkraft?

++ Politik vor dem Sprung über einen langen Schatten?

++ Stromnachfrage im Kontext der E-Mobility

++ Gut und schön, aber was ist mit dem Atommüll?

++ Hinweis auf Bernecker Wegweiser für Kapitalanlagen 2022

++ Blick auf den DAX - Zwischenbild in puncto Weihnachtsrally?





Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die Free TV-Box zum Video. Alternativ geht es hier entlang:





Oder via Copy/Paste:https://youtu.be/Rw4DWn10PkY

