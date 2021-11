Unterföhring (ots) -- Nitto ATP Finals 2021 mit Alexander Zverev, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Matteo Berrettini, Hubert Hurkacz und Casper Ruud- Sky berichtet ab Sonntag täglich live aus Turin- Live vor Ort: Sky Experte Patrik Kühnen, Reporter Moritz Lang und Kommentator Marcel Meinert- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Matches live dabei seinUnterföhring, 12. November 2021 - Erstmals finden die ATP Finals in Turin statt, das den bisherigen Gastgeber London, der seit 2009 das Turnier der acht weltbesten Tennisprofis innehatte, ablöst.Neben Vorjahressieger Daniil Medvedev und Novak Djokovic, der vor kurzem mit dem Gewinn seines 37. Masterturniers einen neuen Rekord aufstellte, wird auch Olympiasieger Alexander Zverev (an Position drei gesetzt) teilnehmen.Sky überträgt das Saisonfinale ab Sonntag bis zum 21.11. täglich live aus Turin und ist in Persona von Sky Experte Patrik Kühnen, Reporter Moritz Lang und Kommentator Marcel Meinert live vor Ort.Kurz Cross Spezial und tägliches Kurz Cross Update auf Sky Sport NewsAußerdem wird es täglich ein Kurz Cross Update (i. d. R. um 17.00 Uhr) auf Sky Sport News geben, in dem auf das erste Einzel des Tages zurückgeblickt und das anstehende Einzel am Abend mit Sky Reporter Moritz Lang live aus dem Pala Alpitour besprochen wird.Darüber hinaus ist am Freitag, 12.11., von 18:30 - 19:00 Uhr ein Kurz Cross Spezial auf Sky Sport News zu sehen, das die Tennis-Fans mit einer ausführlichen Vorschau auf die ATP Finals 2021 einstimmt.Das Beste von der ATP Tour live nur bei SkySky berichtet live im deutschen, österreichischen und schweizerischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 - insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon.Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie ATP-Übertragungen sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen linearen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Außerdem können Tennisfans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na)) bei allen Tennis-Übertragungen von Sky Sport auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Die Nitto ATP Finals 2021 in Turin live bei Sky:Sonntag, 14.11.ab 11.30 Uhr auf Sky Sport 1Montag, 15.11., ab 11.30 Uhr auf Sky Sport 1Dienstag, 16.11., ab 11.30 Uhr auf Sky Sport 1Mittwoch, 17.11., ab 11.30 Uhr auf Sky Sport 1Donnerstag, 18.11., ab 11.30 Uhr auf Sky Sport 1Freitag, 19.11., ab 11.30 Uhr auf Sky Sport 1Samstag, 20.11., erstes Doppel-Halbfinale ab 11.30 Uhr, erstes Einzel-Halbfinale ab 14.00 Uhr, jeweils auf Sky Sport 2Sonntag, 21.11., das Doppelfinale ab 14.30 Uhr, das Finale ab 17.00 Uhr, jeweils auf Sky Sport 2Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5071175