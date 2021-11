Für Richard Gutjahr ist klar: das Metaverse wird zur Betriebsoberfläche für alles Digitale. Im Gespräch mit t3n erklärt er, warum wir in diesem Paralleluniversum bald mehr Zeit verbringen werden als in der alten Welt - und was das mit unseren Eltern und Whatsapp zu tun hat. Spätestens seit Mark Zuckerberg sein ganzes Unternehmen auf den Weg dorthin geschickt hat, ist das Metaverse auch in der öffentlichen Diskussion sehr präsent. Mit absoluter Berechtigung, ist Richard Gutjahr überzeugt. Aus seiner Sicht könnte das Metaverse "größer werden als Buchdruck und Internet" zusammen. Fünf bis zehn Jahre wird es noch dauern, glaubt Gutjahr. Dann sei die Technologie auf dem...

