Der Innviertler Luftfahrtspezialist FACC hat den Einstieg ins Raumfahrt-Geschäft geschafft und liefert Teile für die Trägerrakete Ariane 6 an die ArianeGroup. Die erste Auslieferung soll im Oktober 2022 in Bremen eintreffen, entwickelt wird im Technologiezentrum in St. Martin, gefertigt im Werk 4 in Reichersberg (beide Bezirk Ried). Es handelt sich um die Astris-Kick-Stage-Main-Structure, das ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...