Der Bitcoin hat in dieser Woche bei 68.530 Dollar ein neues Rekordhoch markiert - ohne viel Tamtam. Die Bullen haben nämlich bereits ein viel größeres Ziel vor Augen. Doch auf dem Weg dorthin wartet noch eine wichtige Hürde.Der Bitcoin hat am Dienstagmorgen das Oktober-Hoch bei rund 66.900 Dollar hinter sich gelassen und bei 68.530 Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Aus charttechnischer Sicht ist der Weg in Richtung sechsstelliger Kurse nun frei. Doch Branchenexperten haben noch eine große Hürde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...