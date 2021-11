(shareribs.com) London 12.11.2021 - Der Goldpreis liegt am Freitag leicht unter Druck, belastet von einem starken US-Dollar. Gleichzeitig sorgt die anziehende Inflation in den USA für ein wachsendes Interesse der Investoren an Gold als sicherer Hafen. Die Inflation in den USA ist im Oktober auf das höchste Niveau seit dreißig Jahren geklettert. Die Verbraucherpreise kletterten um 6,2 Prozent. Der ...

