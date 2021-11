Die Aktie von Valneva büst am heutigen Freitag deutlich ein. Auf der Handelsplattform Tradegate geht es gut vier Prozent nach unten auf 20,86 Euro. Neben Gewinnmitnahmen belastet eine Abstufung durch Stifel.Stifel hat Valneva von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 17,40 auf 19,70 Euro angehoben. Analyst Max Herrmann bezieht nun laut einer am Freitag vorliegenden Studie die jüngsten Bestellungen des Covid-19-Wirkstoffs der EU in seine Prognosen mit ein. Da die Aktie aber bereits über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...