Tesla verteilt ab sofort per Funk ein neues Software-Update, das das integrierte Navigationssystem um die Möglichkeit, Zwischenziele zu definieren, erweitert. Das hatten sich Tesla-Kunden lange gewünscht. Es ist bei jeder handelsüblichen Navigations-Software seit langem Standard: Wer von A nach B will und dabei einen Umweg über C machen muss, kann seine Route direkt so berechnen lassen. Nur bei Tesla war das bislang nicht möglich. Mehr zum Thema Neue Software: Dein Tesla Model 3 schaut dir jetzt beim Fahren zu Tesla Model 3 zerlegt: Elektronik 6 Jahre weiter als VW ...

