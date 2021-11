Für Aktionäre von Wirecard (WKN: 747206) naht das Ende: Mehrere deutsche Börsen stellen den Handel mit Papieren des insolventen Zahlungsabwicklers schon sehr bald ein. Wer jetzt noch die letzten Cents retten will, muss sich also sputen. Heute verliert die Aktie nochmal rund 40% und stürzt auf 0,088 € ab. Wirecard war der Shooting-Star am deutschen Aktienmarkt. Nach knapp zweijähriger DAX-Mitgliedschaft stürzte die Wirecard-Aktie auf unter 1 € ab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...