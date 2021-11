von Lars Winter Euro am Sonntag Hillens Anteil an dem auf Heavy-Trader spezialisierten Broker liegt mittlerweile bei 8,6 Prozent. Am Markt wird gemunkelt, dass Hillen die Aktien vor allem wegen einer geplanten Sonderausschüttung kauft. sino plant im kommenden Jahr eine Dividendenausschüttung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...