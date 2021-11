DJ Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag per Video

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Spitzen der Bundesregierung und der Länder werden ihre Konferenz über die Corona-Lage am kommenden Donnerstag um 13 Uhr per Videokonferenz abhalten. Das kündigte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Ob konkrete Beschlüsse für bundeseinheitliche Maßnahmen beschlossen werden sollten, wollte Demmer nicht sagen. "Grundsätzlich findet ja diese Ministerpräsidentenkonferenz statt, um auf die aktuelle Lage zu reagieren", betonte sie aber. In welcher Form das sein werde, könne sie jedoch nicht sagen.

Am Vortag hatte bereits der nordrhein-westfälische Landeschef Hendrik Wüst (CDU), der derzeit den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz führt, erklärt, er lade "im Einvernehmen mit der Bundeskanzlerin und der SPD-Seite" zu dem Treffen ein. Zuvor hatte Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz für kommende Woche eine solche Konferenz zu den Umsetzungsschritten der von den Ampel-Parteien geplanten Corona-Maßnahmen angekündigt.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2021 06:31 ET (11:31 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.