Zu den Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählt heute das Papier der Deutschen Telekom (WKN: 555750) mit einem Plus von rund 2,5% auf 17,12 €. Kein Wunder, denn endlich einmal gibt es fast nur gute Nachrichten aus Bonn. Die Deutsche Telekom ist die Dachgesellschaft hinter Europas größtem Telekommunikationskonzern und hat ihren Hauptsitz in der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn. In erster Linie betreibt das Unternehmen Fest- und Mobilfunknetze. Auf ...

